3e festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous Conférence De Bach à Gainsbourg, qu’est-ce que la musique classique ? null Impasse du Crot Vézelay

Vézelay

3e festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous Conférence De Bach à Gainsbourg, qu’est-ce que la musique classique ?

null Impasse du Crot Maison Jules-Roy Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Département présente, dans le cadre du 3e festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous

Pour cette troisième édition, le festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et nous la Maison Jules-Roy s’affirme comme un lieu dédié à la création littéraire. Au cœur de cette programmation, la correspondance bouleversante entre Jules Roy et Tatiana révèle un patrimoine épistolaire majeur, profondément ancré à Vézelay. Le festival met aussi en lumière Evguénie Sokolov, unique roman de Serge Gainsbourg, texte singulier et provocateur où Gainsbourg dialogue avec Gainsbarre. La musique y trouve toute sa place, en écho à l’enregistrement des Suites de Bach par Rostropovitch dans la basilique de Vézelay en 1991, avec un grand concert comme moment phare. Héritier du livre Rostropovitch, Gainsbourg et Dieu, ce festival célèbre la rencontre de ces figures et fait revivre un lieu emblématique de création artistique.

Samedi 12 septembre 2026 à 17h dans les jardins de la Maison Jules-Roy?

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Conférence : De Bach à Gainsbourg, qu’est-ce que la musique classique ??

avec Vincent Haegele, historien de la musique, conservateur et directeur de la Bibliothèque historique de Versailles.

Sur un plateau télévisuel, devenu depuis une séquence célèbre, Serge Gainsbourg avait opposé musique classique et chanson, dépréciant la seconde au profit de la première et suscitant la polémique. Et s’il avait raison sur le fond ? Plus qu’une nouvelle mouture de la guerre entre Anciens et Modernes, Gainsbourg revenait à sa manière sur l’essence de l’art, lequel doit être insensible aux modes et se maintenir à travers les siècles.

Vincent Haegele

Parallèlement à ses activités d’écrivain, dernier titre paru Un printemps à Naples , d’historien et de conservateur, Vincent Haegele poursuit un travail de compositeur — il remporte notamment le concours de l’Orchestre universitaire de Strasbourg en 2008 — et de critique musical. .

null Impasse du Crot Maison Jules-Roy Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 85 17 maison-jules-roy@yonne.fr

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English : 3e festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous Conférence De Bach à Gainsbourg, qu’est-ce que la musique classique ?

L’événement 3e festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous Conférence De Bach à Gainsbourg, qu’est-ce que la musique classique ? Vézelay a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)