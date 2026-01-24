3ème Bouchon de la Nationale 7 de Briare

Rues de Briare Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Le 3ème bouchon de la Nationale 7 aura lieu les 26 et 27 septembre dans les rues de Briare. Un plateau exceptionnel de véhicules des années 1950 à 1992 avec des figurants en tenues d’époque mettront en scène un bouchon. Pour toute information ou inscription, vous pouvez contacter le 06 03 93 87 65.

Rétro sur la route mythique des vacances, la Nationale 7 ! Un plateau exceptionnel de véhicules des années 1950 à 1992 ainsi que des figurants en tenues d’époque mettront en scène des bouchons dans le centre-ville de Briare. Ces embouteillages monstres, appelés bouchons, permettaient aux vacanciers venus du Nord de parcourir dans la joie et la bonne humeur les 996 kms qui les séparaient de la grande bleue en 12 heures de voiture ! .

Rues de Briare Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 93 87 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 3rd Bouchon de la Nationale 7 will take place on September 26 and 27 in the streets of Briare. An exceptional line-up of vehicles from the 1950s to 1992, with extras in period costume, will stage a bouchon. For further information or to register, please call 06 03 93 87 65.

L’événement 3ème Bouchon de la Nationale 7 de Briare Briare a été mis à jour le 2026-01-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX