3ème édition Family Day Bourg-lès-Valence

3ème édition Family Day

Ile-Parc Girodet Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

2026-06-07

Une journée festive et conviviale vous attend, placée sous le signe de la famille, du partage et de la bonne humeur !

Ile-Parc Girodet Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 28 61 99 commercesblv@gmail.com

English :

A festive, convivial day of family, sharing and fun awaits you!

