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AGENDA · La Garde-Adhémar

3ème édition Octobre Rose La Garde-Adhémar

vendredi 2 octobre 2026 · La Garde-Adhémar

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Salle du Petit Rieu
Ville
26700 La Garde-Adhémar
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 (CB non acceptée) intégralement reversée au Centre de Ressources de Montélimar.

La Garde-Adhémar

3ème édition Octobre Rose

Salle du Petit Rieu La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

(CB non acceptée) intégralement reversée au Centre de Ressources de Montélimar.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02 21:00:00

Date(s) :
2026-10-02

C Fitness night: DRESSCODE ROSE !
Venez soutenir la lutte contre le cancer en vous défoulant sur un fitness dancefloor géant.
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Salle du Petit Rieu La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 59 02 25  associationcfitness26@gmail.com

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English :

C Fitness Night: PINK DRESS CODE!
Come support the fight against cancer by working up a sweat on a giant fitness dance floor.

L’événement 3ème édition Octobre Rose La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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