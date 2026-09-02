3ème édition Octobre Rose La Garde-Adhémar
vendredi 2 octobre 2026 · La Garde-Adhémar
Informations pratiques
La Garde-Adhémar
3ème édition Octobre Rose
Salle du Petit Rieu La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
(CB non acceptée) intégralement reversée au Centre de Ressources de Montélimar.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02 21:00:00
Date(s) :
2026-10-02
C Fitness night: DRESSCODE ROSE !
Venez soutenir la lutte contre le cancer en vous défoulant sur un fitness dancefloor géant.
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Salle du Petit Rieu La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 59 02 25 associationcfitness26@gmail.com
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English :
C Fitness Night: PINK DRESS CODE!
Come support the fight against cancer by working up a sweat on a giant fitness dance floor.
L’événement 3ème édition Octobre Rose La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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