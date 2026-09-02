Informations pratiques

La Garde-Adhémar

3ème édition Octobre Rose

Salle du Petit Rieu La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

(CB non acceptée) intégralement reversée au Centre de Ressources de Montélimar.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02 21:00:00

Date(s) :

2026-10-02

C Fitness night: DRESSCODE ROSE !

Venez soutenir la lutte contre le cancer en vous défoulant sur un fitness dancefloor géant.

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Salle du Petit Rieu La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 59 02 25 associationcfitness26@gmail.com

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English :

C Fitness Night: PINK DRESS CODE!

Come support the fight against cancer by working up a sweat on a giant fitness dance floor.

L’événement 3ème édition Octobre Rose La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence