Visite commentée du site et de la chapelle du Val des Nymphes, La Garde-Adhémar, Chapelle Notre-Dame des Nymphes, La Garde-Adhémar

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Visite commentée du site et de la chapelle du Val des Nymphes, La Garde-Adhémar 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame des Nymphes Drôme

Commentaire à la demande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Site près d’une source sous des chênes centenaires et chapelle romane Notre-Dame des Nymphes

Site, près d’une source permanente, occupé depuis l’antiquité et jusqu’au Moyen-Age. L’habitat ancien a disparu sauf la remarquable chapelle Notre-Dame, édifice roman datée du XIIe siècle

Chapelle Notre-Dame des Nymphes Route du val des Nymphes, 26700 La Garde-Adhémar, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 04 41 31 http://www.lagardeadhemarpatrimoine.site Chapelle romane du XIIe siècle. Site occupé depuis l’antiquité et jusqu’au Moyen Âge. À 2km du village de La Garde-Adhémar. Parking. Accés à pied à 200 m.

Site près d’une source sous des chênes centenaires et chapelle romane Notre-Dame des Nymphes

©Club Histoire et Patrimoine