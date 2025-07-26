3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides) Salle des Fêtes Brassy
samedi 18 juillet 2026 · Salle des Fêtes · Brassy
Informations pratiques
Brassy
3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides)
Salle des Fêtes Le bourg Brassy Nièvre
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
BRASSY, 3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides)
Championnat de Blitz de la Nièvre Samedi 18 Juillet 2026
Championnat de Rapides de la Nièvre Dimanche 19 Juillet 2026
Salle des fêtes de BRASSY
Open ouvert à tout·e joueur·se licencié·e B pour la saison en cours à la F.F.E.
La prise de la licence est possible lors de l’inscription sur place.
Attribution du Titre de Champion·ne de la Nièvre de blitz, samedi
Attribution du Titre de Champion·ne de la Nièvre de parties rapides, dimanche
1er·ère du classement général licencié·e dans un club de la Nièvre
Tournoi de blitz
9 rondes de 5mn+3s/coup
Samedi 18
Tournoi de rapides
7 rondes de 17mn+3s/coup
Dimanche 19
Prix récompenses des tournois
1er·ère, 2ème, 3ème au classement général
1ère féminine
1er·ère jeune
1er·ère tranche ELO
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE
Renseignements et inscriptions
Antoine 06 95 65 72 75 Luc 06 84 92 81 48 Mel morvan-echecs@mailo.com
https://www.helloasso.com/associations/morvan-echecs/evenements/3eme-festival-de-jeu-d-echecs-de-brassy-trophee-du-morvan-blitz-ou-rapide .
Salle des Fêtes Le bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 92 81 48 morvan-echecs@mailo.com
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English : 3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides)
L’événement 3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides) Brassy a été mis à jour le 2026-06-22 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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