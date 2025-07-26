3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides) Salle des Fêtes Brassy

Informations pratiques

Brassy

3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides)

Salle des Fêtes Le bourg Brassy Nièvre

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:30:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

BRASSY, 3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides)

Championnat de Blitz de la Nièvre Samedi 18 Juillet 2026

Championnat de Rapides de la Nièvre Dimanche 19 Juillet 2026

Salle des fêtes de BRASSY

Open ouvert à tout·e joueur·se licencié·e B pour la saison en cours à la F.F.E.

La prise de la licence est possible lors de l’inscription sur place.

Attribution du Titre de Champion·ne de la Nièvre de blitz, samedi

Attribution du Titre de Champion·ne de la Nièvre de parties rapides, dimanche

1er·ère du classement général licencié·e dans un club de la Nièvre

Tournoi de blitz

9 rondes de 5mn+3s/coup

Samedi 18

Tournoi de rapides

7 rondes de 17mn+3s/coup

Dimanche 19

Prix récompenses des tournois

1er·ère, 2ème, 3ème au classement général

1ère féminine

1er·ère jeune

1er·ère tranche ELO

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Renseignements et inscriptions

Antoine 06 95 65 72 75 Luc 06 84 92 81 48 Mel morvan-echecs@mailo.com

https://www.helloasso.com/associations/morvan-echecs/evenements/3eme-festival-de-jeu-d-echecs-de-brassy-trophee-du-morvan-blitz-ou-rapide .

Salle des Fêtes Le bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 92 81 48 morvan-echecs@mailo.com

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English : 3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides)

L’événement 3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides) Brassy a été mis à jour le 2026-06-22 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)