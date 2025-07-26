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AGENDA · Brassy

3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides) Salle des Fêtes Brassy

samedi 18 juillet 2026 · Salle des Fêtes · Brassy

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Le bourg
Ville
58140 Brassy
Département
Nièvre
Tarif
7 7 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Brassy

3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides)

Salle des Fêtes Le bourg Brassy Nièvre

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

BRASSY, 3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides)
Championnat de Blitz de la Nièvre Samedi 18 Juillet 2026
Championnat de Rapides de la Nièvre Dimanche 19 Juillet 2026

Salle des fêtes de BRASSY
Open ouvert à tout·e joueur·se licencié·e B pour la saison en cours à la F.F.E.
La prise de la licence est possible lors de l’inscription sur place.
Attribution du Titre de Champion·ne de la Nièvre de blitz, samedi
Attribution du Titre de Champion·ne de la Nièvre de parties rapides, dimanche
1er·ère du classement général licencié·e dans un club de la Nièvre

Tournoi de blitz
9 rondes de 5mn+3s/coup
Samedi 18

Tournoi de rapides
7 rondes de 17mn+3s/coup
Dimanche 19

Prix récompenses des tournois
1er·ère, 2ème, 3ème au classement général
1ère féminine
1er·ère jeune
1er·ère tranche ELO

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Renseignements et inscriptions
Antoine 06 95 65 72 75 Luc 06 84 92 81 48 Mel morvan-echecs@mailo.com
https://www.helloasso.com/associations/morvan-echecs/evenements/3eme-festival-de-jeu-d-echecs-de-brassy-trophee-du-morvan-blitz-ou-rapide   .

Salle des Fêtes Le bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 92 81 48  morvan-echecs@mailo.com

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English : 3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides)

L’événement 3ème Festival de Jeu d’échecs TROPHEE du MORVAN (Blitz et Rapides) Brassy a été mis à jour le 2026-06-22 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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