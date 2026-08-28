3ème marche et course solidaire La Ciotadenne Jardin de la Ville La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

3ème marche et course solidaire La Ciotadenne

Samedi 10 octobre 2026 de 9h à 15h. Jardin de la Ville Boulevard Jean Jaurès La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 15:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Courons, marchons et mobilisons-nous ensemble !

La Ciotadenne est une marche et une course solidaires organisées pour sensibiliser le public à l’importance de la prévention du cancer du sein et apporter un soutien aux personnes touchées par la maladie.

Les bénéfices de l’événement seront reversés à l’institut Paoli-Calmettes (IPC), à PHOCEO et à Pranayama 105 pour soutenir leurs actions de prévention, d’accompagnement et de bien-être.

Au-delà du sport, c’est une journée de partage, de convivialité et de solidarité, ouverte à tous, quelque soit votre niveau.



Programme



Courses et marche



10 km Course sportive Départ 9h Dénivelé 70 m

5 km Course bien-être Départ 9h

3 km Marche solidaire Départ 10h

3 km Course enfants Départ 11h (à partir de 8 ans)

Les enfants seront sous la responsabilité d’un parent.



Village santé & bien-être

De 9h à 15h Jardin de la Ville

Retrouvez au Jardin de la Ville des stands d’information, de prévention, des animations détente et les partenaires. Entrée libre.



Carènes

De 12h à 17h Port vieux de La Ciotat

Profitez d’embarquements à bord des barquettes traditionnelles. Les dons recueillis au chapeau seront intégralement reversés à l’IPC, PHOCEO et Pranayama 105.



Défilé de mode inclusif. Commerçants du centre-ville

15h Place Pierre Gautier



Tombola et nombreux cadeaux à gagner.





Ensemble, faisons de cette 3ᵉ édition un grand rendez-vous de solidarité, de prévention et d’espoir. .

Jardin de la Ville Boulevard Jean Jaurès La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pranayamalaciotat@gmail.com

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English :

Let’s run, walk and get involved together!

La Ciotadenne is a charity walk and run organised to raise public awareness of the importance of breast cancer prevention and to provide support for those affected by the disease.

L’événement 3ème marche et course solidaire La Ciotadenne La Ciotat a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de La Ciotat