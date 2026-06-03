3ème Salon du Livre Soursac
3ème Salon du Livre Soursac samedi 4 juillet 2026.
Soursac
3ème Salon du Livre
Soursac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
3ème salon du livre à Soursac
Organisé par les mini salons du livre .
Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 19 80 54
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English : 3ème Salon du Livre
L’événement 3ème Salon du Livre Soursac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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