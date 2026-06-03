Soursac

3ème Salon du Livre

Soursac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

3ème salon du livre à Soursac

Organisé par les mini salons du livre .

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 19 80 54

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English : 3ème Salon du Livre

L’événement 3ème Salon du Livre Soursac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze