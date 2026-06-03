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3ème Salon du Livre Soursac

3ème Salon du Livre Soursac

3ème Salon du Livre Soursac samedi 4 juillet 2026.

Ville : 19550 Soursac

Département : Corrèze

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Soursac

3ème Salon du Livre

Soursac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

3ème salon du livre à Soursac
Organisé par les mini salons du livre   .

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 19 80 54 

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English : 3ème Salon du Livre

L’événement 3ème Salon du Livre Soursac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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