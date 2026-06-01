3ème semaine de lutte contre l’isolement des aînés et des aidants en Gironde, Les échoppes seniors, Angoulême

3ème semaine de lutte contre l’isolement des aînés et des aidants en Gironde 2 et 3 juin Les échoppes seniors Charente

Entrée libre, Inscription jusqu’au 1er juin 11h pour le repas du 3 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:30:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Au Programme

Tribune des seniors, Mardi 2 juin, 14h-17h

Échoppe seniors Albert 1er, animée par les Cheveux Blancs

Une après-midi pendant laquelle 5 seniors tribuns prendront la parole pour échanger sur leurs expériences. Clôture autour d’un goûter partagé.

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Les journées portes ouvertes des échoppes, Mercredi 3 juin, à partir de 10h30

• Rencontre et visite avec les équipes

• Temps convivial

• Repas

Le menu

Les menus des échoppes sont réalisés par « La Cuisine Bordeaux-Mérignac »

• Macédoine Mayonnaise

• Poulet / frite (bio)

• Fromage

• Fruits Frais (Bio)

Tarif et inscription au déjeuner

L’inscription pour le repas du 3 juin peut se faire jusqu’au lundi 1er juin, 11h. Le tarif est en fonction des ressources, de 2,42 € à 7,12 €. Pour une première inscription, vous pouvez vous rendre dans l’échoppe de proximité, à la Cité Municipale (4 rue Claude Bonnier) avec les pièces demandées.

Liste des échoppes seniors

Les échoppes seniors 4 rue Claude Bonnier Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0800625885 »}] [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/les-echoppes-seniors-des-lieux-dedies-au-bien-etre-des-seniors#toc-trouvez-l-echoppe-seniors-la-plus-proche-de-chez-vous »}]

La solitude ne devrait pas être une habitude! isolement aînés