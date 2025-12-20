3ème Vide-greniers du Secours Populaire Loudun

3ème Vide-greniers du Secours Populaire Loudun dimanche 31 mai 2026.

Avenue de la Gare Loudun Vienne

Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

2026-05-31

Plus de 50 exposants. Emplacement et accès aux véhicules sur le site.
Sur la place de la Gare
Buvette sur place   .

Avenue de la Gare Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 12  secourspopulaireloudun@gmail.com

