3ème Vide-greniers du Secours Populaire Loudun

3ème Vide-greniers du Secours Populaire
Avenue de la Gare Loudun Vienne
Tarif : – –
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
2026-05-31
Plus de 50 exposants. Emplacement et accès aux véhicules sur le site.
Sur la place de la Gare
Buvette sur place .
Avenue de la Gare Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 12 secourspopulaireloudun@gmail.com
