3ème Vide-greniers du Secours Populaire Loudun

3ème Vide-greniers du Secours Populaire

Avenue de la Gare Loudun Vienne

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Plus de 50 exposants. Emplacement et accès aux véhicules sur le site.

Sur la place de la Gare

Buvette sur place .

Avenue de la Gare Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 12 secourspopulaireloudun@gmail.com

English : 3ème Vide-greniers du Secours Populaire

