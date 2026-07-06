3ème week-end chantant sur le thème des Beatles Maison des associations Bourg-de-Péage
samedi 3 octobre 2026 · Maison des associations · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
3ème week-end chantant sur le thème des Beatles
Maison des associations Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Le choeur sera dirigé par 2 chefs de choeur Florent Robert et Paul Rubé accompagné au piano par David Vincent.
Ambiance joyeuse et dynamique pour 180 choristes.
Débutants acceptés.
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Maison des associations Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 26 18 14 choeursolair@gmail.com
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English :
The choir will be led by two conductors: Florent Robert and Paul Rubé, accompanied on the piano by David Vincent.
A joyful and energetic atmosphere for 180 choir members.
Beginners welcome.
L’événement 3ème week-end chantant sur le thème des Beatles Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme
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