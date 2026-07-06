3ème week-end chantant sur le thème des Beatles Maison des associations Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

3ème week-end chantant sur le thème des Beatles

Maison des associations Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Le choeur sera dirigé par 2 chefs de choeur Florent Robert et Paul Rubé accompagné au piano par David Vincent.

Ambiance joyeuse et dynamique pour 180 choristes.

Débutants acceptés.

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Maison des associations Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 26 18 14 choeursolair@gmail.com

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English :

The choir will be led by two conductors: Florent Robert and Paul Rubé, accompanied on the piano by David Vincent.

A joyful and energetic atmosphere for 180 choir members.

Beginners welcome.

L’événement 3ème week-end chantant sur le thème des Beatles Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme