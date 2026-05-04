4 JANVIER 1966, FEYZIN LA VALLEE DE LA CHIMIE S’EN SOUVIENT, Musée des sapeurs-pompiers de Lyon, Lyon

4 JANVIER 1966, FEYZIN LA VALLEE DE LA CHIMIE S’EN SOUVIENT Samedi 23 mai, 19h00, 20h30 Musée des sapeurs-pompiers de Lyon Rhône

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Visites adultes à deux voix en présence d’un sapeur-pompier. (durée 1 h)

Dans le cadre de la commémoration des 60 ans de la catastrophe de la raffinerie à Feyzin, le musée vous propose de découvrir l’exposition : 4 janvier 1966, Feyzin, la vallée de la chimie s’en souvient. Ce premier accident industriel sur le territoire français a contribué aux fondements de la culture du risque.

Possibilité d’accueillir les personnes en situation de handicap physique. Accès avenue Lanessan – appeler le musée au préalable pour assurer l’accueil.

Musée des sapeurs-pompiers de Lyon 358 Avenue de Champagne, 69009 Lyon, France Lyon 69009 La Duchère Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472175454 https://museepompiers.com https://www.facebook.com/museepompierslyon;https://www.instagram.com/museepompierslyon/ Plus qu’une simple rétrospective de machines, le musée est un lieu mettant en valeur l’histoire des sapeurs-pompiers. Il se divise en trois parties :

– évolution et histoire du matériel ;

– salle d’Honneur (environnement des chefs de corps et évocation des deux grandes catastrophes vécues au XXe siècle par les sapeurs-pompiers de Lyon) ;

– les véhicules. parking gratuit à proximité du fort de la Duchère – parking Balmont

accessible transport en commun : lignes 21 et 61 arrêt Duchère avenue de Champagne

C14 – 89 – Duchère avenue de Balmont

Visites adultes à deux voix en présence d’un sapeur-pompier. (durée 1 h)

© Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône