Lyon

Nuit européenne des musées à Lyon

Lieux divers Lyon Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La 22ᵉ édition de la Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture, vous donne rendez-vous en mai 2026.

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Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English : European Night of Museums

A fun and surprising program awaits you for a Night of Digital Museums!

L’événement Nuit européenne des musées à Lyon Lyon a été mis à jour le 2026-04-14 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme