40 ans de l’association Aplomb méthode Feldenkrais Bd Pierre et Marie Curie Gap
vendredi 25 septembre 2026 · Bd Pierre et Marie Curie · Gap
Informations pratiques
Gap
40 ans de l’association Aplomb méthode Feldenkrais
Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Etonnez votre cerveau
Nous vous invitons à venir fêter les 40 ans de l’association Aplomb qui propose la méthode Feldenkrais à Gap.
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Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 84 95 94 ajgonfard@gmail.com
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English :
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We invite you %E0 to come celebrate the 40th anniversary of the %AB Aplomb %BB association, which offers the Feldenkrais %E0 Gap method.
L’événement 40 ans de l’association Aplomb méthode Feldenkrais Gap a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Terres de Gap
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