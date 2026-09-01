40 ans de l’association Aplomb méthode Feldenkrais Bd Pierre et Marie Curie Gap

Informations pratiques

Gap

40 ans de l’association Aplomb méthode Feldenkrais

Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Etonnez votre cerveau



Nous vous invitons à venir fêter les 40 ans de l’association Aplomb qui propose la méthode Feldenkrais à Gap.

.

Bd Pierre et Marie Curie Alp’Arena Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 84 95 94 ajgonfard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%AB Challenge Your Brain %BB

We invite you %E0 to come celebrate the 40th anniversary of the %AB Aplomb %BB association, which offers the Feldenkrais %E0 Gap method.

L’événement 40 ans de l’association Aplomb méthode Feldenkrais Gap a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Terres de Gap