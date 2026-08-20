visite de la maison du poilu haut-alpin, son musée et son exposition, Maison du poilu haut-alpin, Gap

Informations pratiques

visite de la maison du poilu haut-alpin, son musée et son exposition 19 et 20 septembre Maison du poilu haut-alpin Hautes-Alpes

Musée limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison du Poilu haut-alpin vous invite à vous plonger dans l’histoire locale et nationale. Ce bâtiment des années 1930, témoin de la vie des anciens combattants des Première et Seconde Guerres mondiales, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite guidée.

Au programme :

– Une visite commentée de la Maison du Poilu, pour découvrir son histoire et son architecture chargée de mémoire.

– Deux expositions temporaires à :

« Vers la Victoire » : Une plongée dans les derniers mois de la Première Guerre mondiale et le cheminement vers l’Armistice.

« Jean Moulin, une vie d’engagement » : Un hommage à cette figure majeure de la Résistance français

– Une visite guidée du Musée du Souvenir

Des guides vous accompagneront à chaque étape. Ils partageront avec vous des explications détaillées, des anecdotes historiques et répondront à vos questions.

Maison du poilu haut-alpin 6 square Aristide Briand 05000 Gap Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 51 32 69 La maison du poilu haut-alpin est inaugurée par René Cassin le 14 juillet 1932.

Le 20 août 1994: Inauguration du musée du souvenir, installé au dernier étage de la Maison du Poilu, il rassemble des souvenirs issus de dons d’anciens combattants ou de leurs familles. Le musée couvre les conflits de 1914 à nos jours.

des expositions temporaires sont proposées au publique et aux écoles. Parking Muret en face maison du poilu haut-alpin

La Maison du Poilu ouvre ses portes !

© SERAIN Pascal