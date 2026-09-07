conférence pour le 400e anniversaire de la mort de Lesdiguières. :quand Lesdiguières redessinait l’Europe, CINEMATHEQUE DE MONTAGNE, Gap
vendredi 18 septembre 2026 · CINEMATHEQUE DE MONTAGNE · Gap
Informations pratiques
conférence pour le 400e anniversaire de la mort de Lesdiguières. :quand Lesdiguières redessinait l’Europe Vendredi 18 septembre, 18h00 CINEMATHEQUE DE MONTAGNE Hautes-Alpes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Conférence autour d’un tableau: le traité de Bruzzolo
Avril 1610. Dans le modeste château de Bruzolo, en Piémont, le Duc de Savoie Charles Emmanuel 1er et le Duc de Lesdiguières François de Bonne signent deux traités d’alliance entre la France et la Savoie. Le dessein est ambitieux. Il vise à redessiner la carte de l’Europe, à revoir les équilibres politiques du continent, à contrer la puissance des Habsbourg. L’assassinat d’Henri IV met fin au projet, qui sombre dans l’oubli. Pourtant, deux siècles et demi plus tard, un Roi d’Italie commande à un peintre florentin un tableau représentant la signature des traités de Bruzolo. Comment, depuis 1870, Lesdiguières figure-t-il sur une toile dans un des plus prestigieux musées de Florence, c’est la question à laquelle cette conférence tentera de répondre.
CINEMATHEQUE DE MONTAGNE 7 bis rue du Forest d’Entrais 05000 gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 52 13 87 https://www.cimalpes.fr https://www.facebook.com/cinemathequemontagne La cinémathèque de montagne a ouvert ses portes au public en septembre 2022 dans l’ancienne usine Badin à Gap. Depuis 1996, notre équipe collecte et sauvegarde les films tournés en zone de montagne depuis l’invention du cinéma et dispose à ce jour d’un patrimoine cinématographique exceptionnel de plus de 10000 films que nous sommes heureux de présenter au public dans un site unique et chargé d’histoire. Vous pourrez découvrir l’univers du cinéma de montagne à travers nos différents espaces :
L’accueil avec son bar et son jukebox vidéo
L’espace d’exposition proposant les chefs-d’œuvre du cinéma de montagne
L’espace de réalité virtuelle
La salle de cinéma de 160 places Parking place du Champsaur
Parking de Bonne
Conférence autour d’un tableau: le traité de Bruzzolo
©Yves Chiaramella
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