Diffusion du film « Nos mémoires englouties », CINEMATHEQUE DE MONTAGNE, Gap
samedi 19 septembre 2026 · CINEMATHEQUE DE MONTAGNE · Gap
Informations pratiques
Diffusion du film « Nos mémoires englouties » 19 et 20 septembre CINEMATHEQUE DE MONTAGNE Hautes-Alpes
Tarif préférentiel à 4 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Nos mémoires englouties
Un film de Yohann Benedetti – 2026 – 52’
Sous les eaux des lacs de Tignes, de Serre-Ponçon et du Verdon reposent des villages engloutis. Entre 1950 et 1970, la construction de barrages hydroélectriques a submergé des vallées entières et déraciné leurs habitants. Les derniers témoins racontent la disparition de leur monde paysan, sacrifié sur l’autel du progrès.
CINEMATHEQUE DE MONTAGNE 7 bis rue du Forest d’Entrais 05000 gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 52 13 87 https://www.cimalpes.fr https://www.facebook.com/cinemathequemontagne La cinémathèque de montagne a ouvert ses portes au public en septembre 2022 dans l’ancienne usine Badin à Gap. Depuis 1996, notre équipe collecte et sauvegarde les films tournés en zone de montagne depuis l’invention du cinéma et dispose à ce jour d’un patrimoine cinématographique exceptionnel de plus de 10000 films que nous sommes heureux de présenter au public dans un site unique et chargé d’histoire. Vous pourrez découvrir l’univers du cinéma de montagne à travers nos différents espaces :
L’accueil avec son bar et son jukebox vidéo
L’espace d’exposition proposant les chefs-d’œuvre du cinéma de montagne
L’espace de réalité virtuelle
La salle de cinéma de 160 places Parking place du Champsaur
Parking de Bonne
Nos mémoires englouties
©yohann Benedetti
À voir aussi à Gap (Hautes-Alpes)
- Journées européennes du patrimoine En face esplanade Hôpital de Gap CHICAS Gap 19 septembre 2026
- Venez découvrir la Banque de France à Gap lors des Journées du Patrimoine, Banque de France Gap, Gap 19 septembre 2026
- visite de la maison du poilu haut-alpin, son musée et son exposition, Maison du poilu haut-alpin, Gap 19 septembre 2026
- Gapencimes 2026 Gap 3 octobre 2026
- « La photographie, miroir des Écrins : deux siècles d’images et d’histoires », Sabatier Olivier, Gap 6 octobre 2026