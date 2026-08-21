Diffusion du film « Nos mémoires englouties », CINEMATHEQUE DE MONTAGNE, Gap

Informations pratiques

Diffusion du film « Nos mémoires englouties » 19 et 20 septembre CINEMATHEQUE DE MONTAGNE Hautes-Alpes

Tarif préférentiel à 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nos mémoires englouties

Un film de Yohann Benedetti – 2026 – 52’

Sous les eaux des lacs de Tignes, de Serre-Ponçon et du Verdon reposent des villages engloutis. Entre 1950 et 1970, la construction de barrages hydroélectriques a submergé des vallées entières et déraciné leurs habitants. Les derniers témoins racontent la disparition de leur monde paysan, sacrifié sur l’autel du progrès.

CINEMATHEQUE DE MONTAGNE 7 bis rue du Forest d’Entrais 05000 gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 52 13 87 https://www.cimalpes.fr https://www.facebook.com/cinemathequemontagne La cinémathèque de montagne a ouvert ses portes au public en septembre 2022 dans l’ancienne usine Badin à Gap. Depuis 1996, notre équipe collecte et sauvegarde les films tournés en zone de montagne depuis l’invention du cinéma et dispose à ce jour d’un patrimoine cinématographique exceptionnel de plus de 10000 films que nous sommes heureux de présenter au public dans un site unique et chargé d’histoire. Vous pourrez découvrir l’univers du cinéma de montagne à travers nos différents espaces :

L’accueil avec son bar et son jukebox vidéo

L’espace d’exposition proposant les chefs-d’œuvre du cinéma de montagne

L’espace de réalité virtuelle

La salle de cinéma de 160 places Parking place du Champsaur

Parking de Bonne

Nos mémoires englouties

©yohann Benedetti