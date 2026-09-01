AGENDA · Gap
Conférence et médiumnité HOTEL ADONIS GAPOTEL Gap
samedi 19 septembre 2026 · HOTEL ADONIS GAPOTEL · Gap
Informations pratiques
Gap
Conférence et médiumnité
HOTEL ADONIS GAPOTEL 18 rue Emile didier 05000 Gap Hautes-Alpes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Conférence à thèmes et Médiumnité
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HOTEL ADONIS GAPOTEL 18 rue Emile didier 05000 Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 51 43 85
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English :
Conference on Themes and Mediumship
L’événement Conférence et médiumnité Gap a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Terres de Gap
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