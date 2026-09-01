Conférence et médiumnité HOTEL ADONIS GAPOTEL Gap

Informations pratiques

Gap

Conférence et médiumnité

HOTEL ADONIS GAPOTEL 18 rue Emile didier 05000 Gap Hautes-Alpes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Conférence à thèmes et Médiumnité

.

HOTEL ADONIS GAPOTEL 18 rue Emile didier 05000 Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 51 43 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference on Themes and Mediumship

L’événement Conférence et médiumnité Gap a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Terres de Gap