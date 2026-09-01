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AGENDA · Gap

Conférence et médiumnité HOTEL ADONIS GAPOTEL Gap

samedi 19 septembre 2026 · HOTEL ADONIS GAPOTEL · Gap

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
HOTEL ADONIS GAPOTEL
Adresse
18 rue Emile didier 05000
Ville
05000 Gap
Département
Hautes-Alpes
Tarif
15 15 15

Gap

Conférence et médiumnité

HOTEL ADONIS GAPOTEL 18 rue Emile didier 05000 Gap Hautes-Alpes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Conférence à thèmes et Médiumnité
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HOTEL ADONIS GAPOTEL 18 rue Emile didier 05000 Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 51 43 85 

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English :

Conference on Themes and Mediumship

L’événement Conférence et médiumnité Gap a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Terres de Gap

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