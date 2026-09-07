Visite de la Préfecture des Hautes-Alpes, prefecture des Hautes-Alpes Gap, Gap

Informations pratiques

Visite de la Préfecture des Hautes-Alpes 19 et 20 septembre prefecture des Hautes-Alpes Gap Hautes-Alpes

A noter que les appartements privés ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visitez la préfecture et apprenez l’histoire de sa création, par groupes de 30 personnes.

prefecture des Hautes-Alpes Gap 28 rue saint arey 05000 Gap Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-57 »}]

Visitez la préfecture et apprenez l’histoire de sa création, par groupes de 30 personnes.

©