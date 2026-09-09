Visite patrimoniale de l’ancienne usine Badin, CINEMATHEQUE DE MONTAGNE, Gap

Informations pratiques

Visite patrimoniale de l’ancienne usine Badin 19 et 20 septembre CINEMATHEQUE DE MONTAGNE Hautes-Alpes

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez l’ancienne usine Badin sous un angle inédit.

Édifié en 1895, ce bâtiment témoigne du riche passé industriel du territoire. Réhabilité en 2021 par la Cinémathèque de Montagne, il accueille aujourd’hui les collections cinématographiques tout en préservant l’identité de ce lieu chargé d’histoire.

Cette visite exceptionnelle vous permettra d’accéder à des espaces habituellement fermés au public : le lieu de conservation des bobines de films, les bureaux installés au deuxième étage, ainsi que les coulisses de ce bâtiment emblématique. Une occasion unique de comprendre l’évolution de ce patrimoine industriel, de sa vocation d’origine à sa nouvelle mission de conservation et de transmission du patrimoine cinématographique.

CINEMATHEQUE DE MONTAGNE 7 bis rue du Forest d’Entrais 05000 gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 52 13 87 https://www.cimalpes.fr https://www.facebook.com/cinemathequemontagne La cinémathèque de montagne a ouvert ses portes au public en septembre 2022 dans l’ancienne usine Badin à Gap. Depuis 1996, notre équipe collecte et sauvegarde les films tournés en zone de montagne depuis l’invention du cinéma et dispose à ce jour d’un patrimoine cinématographique exceptionnel de plus de 10000 films que nous sommes heureux de présenter au public dans un site unique et chargé d’histoire. Vous pourrez découvrir l’univers du cinéma de montagne à travers nos différents espaces :

L’accueil avec son bar et son jukebox vidéo

L’espace d’exposition proposant les chefs-d’œuvre du cinéma de montagne

L’espace de réalité virtuelle

La salle de cinéma de 160 places Parking place du Champsaur

Parking de Bonne

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez l’ancienne usine Badin sous un angle inédit.

©Nicolas Eynaud