400 ans de la Marine à Angoulême Quai de la Charente Angoulême
400 ans de la Marine à Angoulême Quai de la Charente Angoulême samedi 13 juin 2026.
Angoulême
400 ans de la Marine à Angoulême
Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Embarquez avec la Marine Nationale pour fêter les 400 ans de la Marine aux Chais Magelis !
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Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 97 69 01 bruno.ferreyrol@gmail.com
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English :
Join the French Navy in celebrating 400 years of the Navy at Chais Magelis!
L’événement 400 ans de la Marine à Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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