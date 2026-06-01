400 ans de la Marine à Angoulême Quai de la Charente Angoulême samedi 13 juin 2026.

Angoulême

400 ans de la Marine à Angoulême

Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Embarquez avec la Marine Nationale pour fêter les 400 ans de la Marine aux Chais Magelis !

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Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 97 69 01 bruno.ferreyrol@gmail.com

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English :

Join the French Navy in celebrating 400 years of the Navy at Chais Magelis!

L’événement 400 ans de la Marine à Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême