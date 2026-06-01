Journée de la Gendarmerie, Angoulême, Angoulême
Journée de la Gendarmerie, Angoulême, Angoulême samedi 13 juin 2026.
Journée de la Gendarmerie Samedi 13 juin, 09h00 Angoulême Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Angoulême Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
Des coachs de prévention vous accueilleront sur notre stand pour participer à des ateliers immersifs et ludiques afin de vous sensibiliser aux risques routiers et comment les prévenir.
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