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Journée de la Gendarmerie, Angoulême, Angoulême

Journée de la Gendarmerie, Angoulême, Angoulême

Journée de la Gendarmerie, Angoulême, Angoulême samedi 13 juin 2026.

Lieu : Angoulême

Adresse : Angoulême

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Journée de la Gendarmerie Samedi 13 juin, 09h00 Angoulême Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Angoulême Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
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