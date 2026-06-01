Journée de la Gendarmerie, Angoulême, Angoulême

Journée de la Gendarmerie Samedi 13 juin, 09h00 Angoulême Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Angoulême Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Des coachs de prévention vous accueilleront sur notre stand pour participer à des ateliers immersifs et ludiques afin de vous sensibiliser aux risques routiers et comment les prévenir.