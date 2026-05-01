400 ans de la Marine à Montluçon Place jean Jaurès Montluçon
400 ans de la Marine à Montluçon Place jean Jaurès Montluçon samedi 30 mai 2026.
Montluçon
400 ans de la Marine à Montluçon
Place jean Jaurès Hôtel de Ville de Montluçon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Journée Jeunesse et Territoires au Large de la Marine Nationale.
Matinée Cérémonie officielle
Après-midi Village Marine nationale
.
Place jean Jaurès Hôtel de Ville de Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 47 c.dumas@mairie-montlucon.fr
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English :
The French Navy’s Youth and Territories Offshore day.
Morning ? Official ceremony
Afternoon ? French Navy Village
L’événement 400 ans de la Marine à Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-05-15 par Montluçon Tourisme
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