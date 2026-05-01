400 ans de la Marine à Montluçon Place jean Jaurès Montluçon

Montluçon

400 ans de la Marine à Montluçon

Place jean Jaurès Hôtel de Ville de Montluçon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Journée Jeunesse et Territoires au Large de la Marine Nationale.

Matinée Cérémonie officielle

Après-midi Village Marine nationale

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Place jean Jaurès Hôtel de Ville de Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 47 c.dumas@mairie-montlucon.fr

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English :

The French Navy’s Youth and Territories Offshore day.

Morning ? Official ceremony

Afternoon ? French Navy Village

L’événement 400 ans de la Marine à Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-05-15 par Montluçon Tourisme