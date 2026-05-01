400ème Anniversaire de la naissance de Jean Talon Châlons-en-Champagne
400ème Anniversaire de la naissance de Jean Talon Châlons-en-Champagne mardi 26 mai 2026.
Châlons-en-Champagne
400ème Anniversaire de la naissance de Jean Talon
Lieux Variables Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-26
Tout public
400ème Anniversaire de la naissance de Jean Talon.
La Ville et l’Association Les Amis de Jean Talon poursuivent leur programme d’hommage au 1er Intendant de la Nouvelle-France.
Au programme
– des conférences
– Le repas canadien à l’école
– Concert de l’ensemble Effervsens
– 5ème Fête de la Bière
Programme complet en téléchargement ci-dessous. .
Lieux Variables Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est contact@amisdejeantalon.fr
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English : 400ème Anniversaire de la naissance de Jean Talon
L’événement 400ème Anniversaire de la naissance de Jean Talon Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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