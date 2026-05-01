Châlons-en-Champagne

400ème Anniversaire de la naissance de Jean Talon

Lieux Variables Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-26

Tout public

400ème Anniversaire de la naissance de Jean Talon.

La Ville et l’Association Les Amis de Jean Talon poursuivent leur programme d’hommage au 1er Intendant de la Nouvelle-France.

Au programme

– des conférences

– Le repas canadien à l’école

– Concert de l’ensemble Effervsens

– 5ème Fête de la Bière

Programme complet en téléchargement ci-dessous. .

Lieux Variables Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est contact@amisdejeantalon.fr

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English : 400ème Anniversaire de la naissance de Jean Talon

L’événement 400ème Anniversaire de la naissance de Jean Talon Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne