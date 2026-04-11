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IA et Famille Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

IA et Famille Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 9 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Pompidou

Adresse : 22 Rue des Martyrs de la Résistance

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châlons-en-Champagne

IA et Famille

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 11:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Tout public
Découverte de l’intelligence artificielle en famille avec différents jeux.

Dès 7 ans.   .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26 

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English : IA et Famille

L’événement IA et Famille Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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