IA et Famille Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

IA et Famille

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 11:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Tout public

Découverte de l’intelligence artificielle en famille avec différents jeux.

Dès 7 ans. .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : IA et Famille

L’événement IA et Famille Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne