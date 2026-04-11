IA et Famille Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
IA et Famille Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 9 mai 2026.
Châlons-en-Champagne
IA et Famille
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 11:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Tout public
Découverte de l’intelligence artificielle en famille avec différents jeux.
Dès 7 ans. .
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
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English : IA et Famille
L’événement IA et Famille Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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