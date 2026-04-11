Les Oreilles Vagabondes Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
Les Oreilles Vagabondes Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne mercredi 6 mai 2026.
Châlons-en-Champagne
Les Oreilles Vagabondes
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-06-03 11:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-06-03
Tout public
Les Oreilles Vagabondes Histoires en langue étrangère.
Ouvrez grand les oreilles et partez à la découverte d’une langue étrangère ! Des histoires de différents pays, racontées par une bibliothécaire.
Dès 3 ans.
Accès libre. .
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
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English : Les Oreilles Vagabondes
L’événement Les Oreilles Vagabondes Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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