Les Oreilles Vagabondes Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Les Oreilles Vagabondes

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-06-03 11:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-06-03

Tout public

Les Oreilles Vagabondes Histoires en langue étrangère.

Ouvrez grand les oreilles et partez à la découverte d’une langue étrangère ! Des histoires de différents pays, racontées par une bibliothécaire.

Dès 3 ans.

Accès libre. .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : Les Oreilles Vagabondes

L’événement Les Oreilles Vagabondes Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne