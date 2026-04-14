IMPULSO, La Comète, Châlons-en-Champagne

IMPULSO Lundi 4 mai, 17h00 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T17:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:34:00+02:00

Fin : 2026-05-04T17:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:34:00+02:00

ÉCHO DU SPECTACLE LE LUNDI 04 MAI À 17H – EN LIEN AVEC LE SPECTACLE « AL FONDO RIELA » (LE MARDI 12 MAI À LA COMÈTE) — Premier Prix National de danse et danseuse étoile mondialement reconnue, Rocío Molina repousse sans relâche les limites du Flamenco traditionnel. Considérée comme une danseuse hors norme et l’enfant terrible du flamenco moderne, ses improvisations (Impulsos) sont un exercice inédit… Entre transgressions systémiques et questionnement sur la condition féminine, IMPULSO nous raconte l’un des défis les plus captivants de l’histoire du flamenco moderne.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1025?showId=3695 »}]

Impulso – ÉCHO DU SPECTACLE LE LUNDI 04 MAI À 17H – EN LIEN AVEC LE SPECTACLE « AL FONDO RIELA » (LE MARDI 12 MAI À LA COMÈTE) — Premier Prix National de danse et danseuse étoile mondialement reconn… La Comète IMPULSO