Châlons-en-Champagne

Spectacle Boundless

Sous Chapiteau au Grand Jard Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Tout public

Sortie de résidence de la Compagnie Kiaï Boundless

La virtuosité physique de 4 acrobates, la musique live du duo électro TURFU et l’image se répondent pour transformer l’espace urbain en une expérience collective et poétique.

Dans un contexte de tensions sociales et de rétrécissement culturel, Boundless*

revendique la place publique comme un territoire de liberté et de rassemblement, où l’art devient une énergie partagée et une invitation à dépasser les limites. .

Sous Chapiteau au Grand Jard Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Spectacle Boundless

L’événement Spectacle Boundless Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne