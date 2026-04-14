SCARLET ET L ETERNITE, La Comète, Châlons-en-Champagne

SCARLET ET L ETERNITE Vendredi 24 avril, 18h15 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T18:15:00+02:00 – 2026-04-24T20:14:00+02:00

Fin : 2026-04-24T18:15:00+02:00 – 2026-04-24T20:14:00+02:00

CINÉ MANGA LE VENDREDI 24 AVRIL À 18H15 – SÉANCE UNIQUE ! — Scarlet, une princesse médiévale experte en combat à l’épée se lance dans une périlleuse quête pour venger la mort de son père. Son plan échoue. Grièvement blessée, elle se retrouve projetée dans un autre monde, le Pays des Morts où elle va croiser la route d’un jeune homme idéaliste de notre époque… Réalisé par le cinéaste visionnaire Mamoru Hosoda nommé aux Oscars, Scarlet et l’Éternité est une aventure puissante, qui traverse les époques.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1021?showId=3686 »}]

Scarlet et l eternite – CINÉ MANGA LE VENDREDI 24 AVRIL À 18H15 – SÉANCE UNIQUE ! — Scarlet, une princesse médiévale experte en combat à l’épée se lance dans une périlleuse quête pour venger la mo… La Comète SCARLET ET L ETERNITE