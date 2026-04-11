Châlons-en-Champagne

Châlons Plage Animations nautiques

Grand Jard Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 2 – 2 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-06-27

Tout public

Châlons Plage, comme un vent de liberté, au bord de l’eau !

Animations nautiques les week-ends et jours fériés de 14 h à 19 h.

Base nautique

– Mini pédalo pour enfant (3€ les 15min)

– Pédalo adulte (4 placses, 9€ les 15min et 2 places, 6€ les 15min)

– Canoë-water roller (6€ les 15min)

– Kayak/paddle (4€ les 15min) .

Grand Jard Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 38

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English : Châlons Plage Animations nautiques

L’événement Châlons Plage Animations nautiques Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne