Châlons Plage Animations nautiques Châlons-en-Champagne
Châlons Plage Animations nautiques Châlons-en-Champagne samedi 2 mai 2026.
Châlons-en-Champagne
Châlons Plage Animations nautiques
Grand Jard Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 2 – 2 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-06-27
Tout public
Châlons Plage, comme un vent de liberté, au bord de l’eau !
Animations nautiques les week-ends et jours fériés de 14 h à 19 h.
Base nautique
– Mini pédalo pour enfant (3€ les 15min)
– Pédalo adulte (4 placses, 9€ les 15min et 2 places, 6€ les 15min)
– Canoë-water roller (6€ les 15min)
– Kayak/paddle (4€ les 15min) .
Grand Jard Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 38
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English : Châlons Plage Animations nautiques
L’événement Châlons Plage Animations nautiques Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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