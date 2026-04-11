Spectacle de Marionnettes Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Spectacle de Marionnettes

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Tout public

Le petit monde des marionnettes, spectacle ponctué de courtes lectures d’albums jeunesse.

Dès 3 ans. .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : Spectacle de Marionnettes

L’événement Spectacle de Marionnettes Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne