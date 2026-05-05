ESPRIT(S) REBELLE(S), La Comète, Châlons-en-Champagne
ESPRIT(S) REBELLE(S), La Comète, Châlons-en-Champagne mercredi 6 mai 2026.
ESPRIT(S) REBELLE(S) Mercredi 6 mai, 15h00 La Comète Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:42:00+02:00
Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:42:00+02:00
CINÉ ACTIVITÉS LE MERCREDI 06 MAI À 15H — Un tournesol hors norme, un gnome déterminé, une petite fille intrépide, défiant les lois de la nature, une fourmi rêveuse, des créatures gloutonnes… nul doute, la rébellion est en marche !… Un programme de 6 courts métrages inédits peuplé de personnages atypiques qui osent suivre leur propre chemin.
La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1013?showId=3723 »}]
Esprit(s) rebelle(s) – CINÉ ACTIVITÉS LE MERCREDI 06 MAI À 15H — Un tournesol hors norme, un gnome déterminé, une petite fille intrépide, défiant les lois de la nature, une fourmi rêveuse, des cré… La Comète ESPRIT(S) REBELLE(S)
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