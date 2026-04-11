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32ème Festival des Musiques du Dimanche Châlons-en-Champagne

32ème Festival des Musiques du Dimanche Châlons-en-Champagne dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Place du Maréchal Foch

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

32ème Festival des Musiques du Dimanche

Place du Maréchal Foch Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24

Tout public
Depuis 1994, le festival des Musiques du Dimanche accueille les dimanches de mai des formations amateurs de qualité, orchestres d’harmonie, brass bands, big bands, régionales ou provenant des régions et pays limitrophes à la Champagne-Ardenne.

Au programme
– 10 mai Jeunes Harmonies et harmonie municipale
– 17 mai Accordéon Club Châlonnais
– 24 mai Union Philarmonique Haumontoise (59)

En accès libre.   .

Place du Maréchal Foch Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : 32ème Festival des Musiques du Dimanche

L’événement 32ème Festival des Musiques du Dimanche Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT de la Marne

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