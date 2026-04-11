Châlons-en-Champagne

32ème Festival des Musiques du Dimanche

Place du Maréchal Foch Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24

Tout public

Depuis 1994, le festival des Musiques du Dimanche accueille les dimanches de mai des formations amateurs de qualité, orchestres d’harmonie, brass bands, big bands, régionales ou provenant des régions et pays limitrophes à la Champagne-Ardenne.

Au programme

– 10 mai Jeunes Harmonies et harmonie municipale

– 17 mai Accordéon Club Châlonnais

– 24 mai Union Philarmonique Haumontoise (59)

En accès libre. .

Place du Maréchal Foch Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : 32ème Festival des Musiques du Dimanche

L’événement 32ème Festival des Musiques du Dimanche Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT de la Marne