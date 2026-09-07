40ème anniversaire du Taï-Jitsu Kan Villemur-sur-Tarn, Les Greniers du Roy, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

40ème anniversaire du Taï-Jitsu Kan Villemur-sur-Tarn Samedi 10 octobre, 09h00 Les Greniers du Roy Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

A l’occasion de son 40ème anniversaire, le club de Nihon Taï-jitsu organise un stage d’initiation à la self défense gratuit ouvert à tout public .

Dans le superbe cadre des Greniers du Roy encadré par des professeurs diplômés de la Fédération Française de Karaté, venez découvrir des techniques simples de LEGITME DEFENSE__.

Tenue de sport recommandée.

Les Greniers du Roy 04 rue de l’Hospice 31340 Villemur sur Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie

Stage de self défense Art Martial Nihon TaÏ-jitsu