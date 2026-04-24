40ème Fête de la châtaigne d’Éguzon Éguzon-Chantôme
40ème Fête de la châtaigne d’Éguzon Éguzon-Chantôme vendredi 30 octobre 2026.
Éguzon-Chantôme
40ème Fête de la châtaigne d’Éguzon
Place de la République Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-30
La 40e édition de la Fête de la Châtaigne se prépare ! Réservez votre week-end pour trois jours de randonnées et de fête dans le bourg d’Éguzon avec de nombreuses animations (salon de la randonnée, concert, repas animés, bandas, marché artisanal…).
2 jours de fête et 3 jours de randonnée.
La fête aura lieu le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre 2026 avec un programme chargé !
Les randos pédestres s’étaleront sur 3 jours 30, 31 octobre, et 1er novembre.
La Boissellerie des bricoleurs vous accueillera le vendredi 30 octobre place de la Côtelette .
Pour le repas Campagnard ( jeudi 29 octobre) et le repas des Castagnaires (samedi 31 octobre). .
Place de la République Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr
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English :
The 40th Fête de la Châtaigne is gearing up! Book your weekend for three days of hiking and festivities in the town of Éguzon, with a host of events (hiking fair, concert, lively meals, bandas, craft market…).
L’événement 40ème Fête de la châtaigne d’Éguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée de la Creuse
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