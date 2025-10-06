Conférence L’âme animale Rosa BONHEUR (1822-1899), femme et artiste d’exception sous le Second Empire- Éguzon-Chantôme
Conférence L’âme animale Rosa BONHEUR (1822-1899), femme et artiste d’exception sous le Second Empire- Éguzon-Chantôme samedi 4 juillet 2026.
Conférence de Sarah Delage
Route de Messant Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Conférence L’âme animale Rosa Bonheur (1822-1899), femme et artiste d’exception sous le Second Empire (Cycle Femmes Artistes, opus 2) par Sarah Delage, avec accompagnement au piano.
.
Route de Messant Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 44 15 savoirsauterroir@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture L?âme animale Rosa BONHEUR (1822-1899), femme et artiste d?exception sous le Second Empire (Cycle Femmes Artistes, opus 2 )by Sarah DELAGE, with piano accompaniment.
L’événement Conférence de Sarah Delage Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Vallée de la Creuse