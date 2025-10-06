Conférence L’âme animale Rosa BONHEUR (1822-1899), femme et artiste d’exception sous le Second Empire- Éguzon-Chantôme

Conférence de Sarah Delage

Route de Messant Éguzon-Chantôme Indre

Début : Samedi 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04

2026-07-04

Conférence L’âme animale Rosa Bonheur (1822-1899), femme et artiste d’exception sous le Second Empire (Cycle Femmes Artistes, opus 2) par Sarah Delage, avec accompagnement au piano.

Route de Messant Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 44 15 savoirsauterroir@gmail.com

English:

Lecture L?âme animale Rosa BONHEUR (1822-1899), femme et artiste d?exception sous le Second Empire (Cycle Femmes Artistes, opus 2 )by Sarah DELAGE, with piano accompaniment.

