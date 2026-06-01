Soirée Fluo Party Éguzon-Chantôme
Soirée Fluo Party Éguzon-Chantôme samedi 20 juin 2026.
Éguzon-Chantôme
Soirée Fluo Party
Rue Raoul-Adam Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Bal des Sapeurs pompiers sur le thème Fluo Party .
L’ Amicale des Sapeurs Pompiers d’Eguzon vous propose une soirée Fluo Party .
le bal promet une soirée festive et convivial. Mettez vos plus beaux déguisements et vos accessoires les plus lumineux. Nous vous attendons nombreux pour partager cette belle soirée avec nous et mettre l’ambiance jusqu’au bout de la nuit . 20 .
Rue Raoul-Adam Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 52 70 72
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English :
Fire Brigade Ball with a Fluo Party theme.
L’événement Soirée Fluo Party Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Creuse
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