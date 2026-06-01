Éguzon-Chantôme

Soirée Fluo Party

Rue Raoul-Adam Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Bal des Sapeurs pompiers sur le thème Fluo Party .

L’ Amicale des Sapeurs Pompiers d’Eguzon vous propose une soirée Fluo Party .

le bal promet une soirée festive et convivial. Mettez vos plus beaux déguisements et vos accessoires les plus lumineux. Nous vous attendons nombreux pour partager cette belle soirée avec nous et mettre l’ambiance jusqu’au bout de la nuit . 20 .

Rue Raoul-Adam Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 52 70 72

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English :

Fire Brigade Ball with a Fluo Party theme.

L’événement Soirée Fluo Party Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Creuse