Éguzon-Chantôme

Fête du 14 juillet à Eguzon

Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Toute la journée du 14 à Eguzon, brocante, animations l’après-midi, DJ Freddy à partir de 21h, feu d’artifice dans le parc de la mairie.

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Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire

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English :

All day on the 14th in Eguzon, flea market, afternoon entertainment, DJ Freddy from 9pm, fireworks in the town hall park.

L’événement Fête du 14 juillet à Eguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Creuse