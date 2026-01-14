Conférence par Liliane Chavallier Éguzon-Chantôme
Conférence par Liliane Chavallier Éguzon-Chantôme vendredi 13 mars 2026.
Conférence par Liliane Chavallier
Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-13 18:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Conférence par Liliane Chevallier La préhistoire de Crozant . Hommage à Benjamin Lasnier, organisé par l’Aspharesd.
.
Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire aspharesd@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture by Liliane Chevallier: La préhistoire de Crozant . Tribute to Benjamin Lasnier, organized by Aspharesd.
L’événement Conférence par Liliane Chavallier Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Vallée de la Creuse