Conférence par Liliane Chavallier Éguzon-Chantôme vendredi 13 mars 2026.

Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – –

Début : Vendredi 2026-03-13 18:30:00
Conférence par Liliane Chevallier La préhistoire de Crozant . Hommage à Benjamin Lasnier, organisé par l’Aspharesd.
Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire   aspharesd@free.fr

Lecture by Liliane Chevallier: La préhistoire de Crozant . Tribute to Benjamin Lasnier, organized by Aspharesd.

