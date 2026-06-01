Fête de la Musique à Éguzon Éguzon-Chantôme
Fête de la Musique à Éguzon Éguzon-Chantôme dimanche 21 juin 2026.
Éguzon-Chantôme
Fête de la Musique à Éguzon
Place de la Cotelette Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique à Éguzon ; La musique nous rassemble.
Au programme de la fête de la musique à Éguzon Scène ouverte de14h à 16h30.
Concert du groupe Protocole devant l’hôtel de France de 16h30 à 19h30 puis concert du groupe Pop-Corn devant chez Les Ju’s de 19h30 à 21h30. .
Place de la Cotelette Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04
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English :
Fête de la musique à Éguzon; Music brings us together.
L’événement Fête de la Musique à Éguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Creuse
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