Fête de la Musique à Éguzon Éguzon-Chantôme dimanche 21 juin 2026.

Éguzon-Chantôme

Fête de la Musique à Éguzon

Place de la Cotelette Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique à Éguzon ; La musique nous rassemble.

Au programme de la fête de la musique à Éguzon Scène ouverte de14h à 16h30.

Concert du groupe Protocole devant l’hôtel de France de 16h30 à 19h30 puis concert du groupe Pop-Corn devant chez Les Ju’s de 19h30 à 21h30. .

Place de la Cotelette Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04

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English :

Fête de la musique à Éguzon; Music brings us together.

L’événement Fête de la Musique à Éguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Creuse