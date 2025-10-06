Conférence Michel SERVET, théologien et humaniste défenseur de l’Astrologie médicale – Éguzon-Chantôme

Conférence de Michel Servet

Conférence Michel Servet (1511-1553), théologien et humaniste défenseur de l’Astrologie médicale par le Pasteur Luc Serrano, Historien et Théologien.

Route de Messant Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 44 15 savoirsauterroir@gmail.com

Lecture Michel SERVET (1511-1553), theologian and humanist, defender of medical astrology by Pastor Luc SERRANO, Historian and Theologian.

