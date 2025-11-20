40ème Salon des Peintres de la Brenne Mézières-en-Brenne
40ème Salon des Peintres de la Brenne
1 rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre
Gratuit
Début : Lundi 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-08-27 18:30:00
2026-07-25
40ème édition de cette exposition collective sur le thème de la Brenne.
Cette exposition est ouverte aux artistes peintres amateurs et professionnels de toutes tendances (aquarelle, peinture à l’huile, gouache, pastel, dessin…) sur un thème imposé la Brenne. .
1 rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr
38th edition. Group exhibition on the theme of the Brenne.
