40ème Salon des Peintres de la Brenne Mézières-en-Brenne

40ème Salon des Peintres de la Brenne

1 rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre

Gratuit

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-08-27 18:30:00

2026-07-25

40ème édition de cette exposition collective sur le thème de la Brenne.

Cette exposition est ouverte aux artistes peintres amateurs et professionnels de toutes tendances (aquarelle, peinture à l’huile, gouache, pastel, dessin…) sur un thème imposé la Brenne. .

1 rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr

English:

38th edition. Group exhibition on the theme of the Brenne.

