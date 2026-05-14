40th birthday Cédric Buche Chez Etienne Arles

Arles

40th birthday Cédric Buche

Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h. Chez Etienne 22 Avenue De la Libération Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La soirée d’anniversaire des 40 ans de Cédric Buche au Bistrot Chez Étienne, s’annonce comme une soirée chaleureuse et festive, placée sous le signe de la bonne musique et de l’amitié.

Musique by Dj Cédric Buche & friends



Au programme de la soirée



– DJ Cedric Buche & friends pour l’ambiance dès 20h00

– Espace extérieur

– Comptoir à l’extérieur

– Restauration sur place



L’équipe vous attends en grande forme ! .

Chez Etienne 22 Avenue De la Libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 30 26 sarlpaulet@outlook.com

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English :

Cédric Buche’s 40th birthday party at Bistrot Chez Étienne promises to be a warm and festive evening of good music and friendship.

L’événement 40th birthday Cédric Buche Arles a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Arles