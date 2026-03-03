Les Baisses du Juge L’agachon Arles
Les Baisses du Juge L’agachon Arles vendredi 15 mai 2026.
Les Baisses du Juge
Vendredi 15 mai 2026 de 9h à 11h30. L’agachon Albaron Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-15 11:30:00
2026-05-15
Accompagnés de Laetitia Poulet, garde du littoral et de Céline Vignaud, éleveuse de taureaux de race Camargue, dans une zone humide caractéristique de la Camargue fluvio-lacustre, partez à la découverte de ses habitats et ses habitants.
Au programme, découverte des oiseaux d’eau et de la manade du Juge. Le petit plus de la fin , dégustation des produits de la manade.
Prévoir chaussures de marche, chapeau, crème solaire, produit anti-moustiques et eau potable. .
L’agachon Albaron Arles 13123 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 71 44 23 contact@festival-camargue.fr
English :
Accompanied by coast guard Laetitia Poulet and Camargue bull breeder Céline Vignaud, discover the habitats and inhabitants of a wetland typical of the river-lake Camargue.
