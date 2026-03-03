Découverte de la pêche aux anguilles sur l’étang du Vaccarès Arles

Découverte de la pêche aux anguilles sur l’étang du Vaccarès

Vendredi 15 mai 2026 de 8h30 à 11h. Etang du Vaccarès Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-05-15 08:30:00

fin : 2026-05-15 11:00:00

A l »occasion du Festival de la Camargue, venez découvrir l’activité de pêche aux anguilles sur l’emblématique étang du Vaccarès aux côtés d’un pêcheur professionnel et d’un agent de la Réserve de Camargue

Aux côtés d’un pêcheur professionnel et d’un agent de la Réserve de Camargue, venez découvrir l’activité de pêche aux anguilles sur l’emblématique étang du Vaccarès. Ce plan d’eau classé en réserve naturelle depuis près d’un siècle est une lagune essentielle pour le cycle des poissons migrateurs. L’activité de pêche y est ancestrale et est maintenue avec des pratiques et des techniques respectueuses des espèces. Vous pourrez participer à la relève des filets et échanger avec un pêcheur passionné.



Des sessions de 20 minutes à bord d’une barque de pêche vous seront proposées par petit groupe et accompagnées d’un pêcheur.

Dégustation des produits de la pêche après la sortie. .

Etang du Vaccarès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 71 44 23 contact@festival-camargue.fr

On the occasion of the Festival de la Camargue, come and discover eel fishing on the emblematic Etang du Vaccarès alongside a professional fisherman and an agent from the Réserve de Camargue.

