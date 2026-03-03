à la rencontre des Cocardiers de Méjanes Arles
à la rencontre des Cocardiers de Méjanes Arles vendredi 15 mai 2026.
à la rencontre des Cocardiers de Méjanes
Vendredi 15 mai 2026 de 10h à 11h30. Manade de Méjanes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-15 11:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Venez découvrir les Cocardiers de Méjanes.
Un cocardier, quesaco ? Dans le jargon camarguais, ce terme désigne un taureau qui possède une carrière et une réputation en Course Camarguaise. Le Manadier vous invite à la rencontre de ses taureaux-stars qui font la fierté de la Manade. Il vous expliquera le principe de la Course Camarguaise, et comment reconnaître le potentiel d’un taureau.
Munissez-vous d’un anti-moustiques et de quoi vous protéger du soleil. .
Manade de Méjanes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 71 44 23 contact@festival-camargue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover Les Cocardiers de Méjanes.
L’événement à la rencontre des Cocardiers de Méjanes Arles a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme d’Arles