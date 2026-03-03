à la rencontre des Cocardiers de Méjanes Arles

à la rencontre des Cocardiers de Méjanes

Vendredi 15 mai 2026 de 10h à 11h30. Manade de Méjanes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-15 11:30:00

2026-05-15

Venez découvrir les Cocardiers de Méjanes.

Un cocardier, quesaco ? Dans le jargon camarguais, ce terme désigne un taureau qui possède une carrière et une réputation en Course Camarguaise. Le Manadier vous invite à la rencontre de ses taureaux-stars qui font la fierté de la Manade. Il vous expliquera le principe de la Course Camarguaise, et comment reconnaître le potentiel d’un taureau.



Munissez-vous d’un anti-moustiques et de quoi vous protéger du soleil. .

Manade de Méjanes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 71 44 23 contact@festival-camargue.fr

English :

Come and discover Les Cocardiers de Méjanes.

