Coucher du soleil dans les marais Mas-Thibert Arles

Coucher du soleil dans les marais

Jeudi 14 mai 2026 de 19h à 22h. Mas-Thibert Marais du Vigueirat Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Venez observer le coucher de soleil dans les marais du Vigueirat.

Rendez-vous avec un guide naturaliste dans les observatoires de la réserve naturelle pour observer les oiseaux, puis direction la tour d’observation afin d’admirer le coucher de soleil sur la Camargue. Vous entamerez ensuite la marche de retour à la tombée de la nuit, à l’écoute des habitants nocturnes des marais. .

Mas-Thibert Marais du Vigueirat Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and watch the sunset in the Vigueirat marshes.

