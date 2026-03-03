Coucher du soleil dans les marais Mas-Thibert Arles
Coucher du soleil dans les marais Mas-Thibert Arles jeudi 14 mai 2026.
Coucher du soleil dans les marais
Jeudi 14 mai 2026 de 19h à 22h. Mas-Thibert Marais du Vigueirat Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Venez observer le coucher de soleil dans les marais du Vigueirat.
Rendez-vous avec un guide naturaliste dans les observatoires de la réserve naturelle pour observer les oiseaux, puis direction la tour d’observation afin d’admirer le coucher de soleil sur la Camargue. Vous entamerez ensuite la marche de retour à la tombée de la nuit, à l’écoute des habitants nocturnes des marais. .
Mas-Thibert Marais du Vigueirat Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Come and watch the sunset in the Vigueirat marshes.
