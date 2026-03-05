Sur la piste des serpents au Vigueirat Mas-Thibert Arles

Sur la piste des serpents au Vigueirat

Vendredi 15 mai 2026 de 9h à 12h et de 16h30 à 19h30. Mas-Thibert Marais du Vigueirat Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Partez pour une balade à la découverte des serpents en compagnie de Maxime Briola, photographe naturaliste du projet Serpents, du mythe à la réalité .

Accompagné d’un guide naturaliste, partez sur la piste des serpents.

Une bonne occasion d’en savoir plus sur ces animaux fascinants et de se donner la chance d’en croiser dans leur milieu naturel.



Prévoir des chaussures de marche et du répulsif anti-moustiques. .

Mas-Thibert Marais du Vigueirat Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join Maxime Briola, naturalist photographer for the Serpents, du mythe à la réalité project, on a snake discovery walk.

