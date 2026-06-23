4211 km Roubaix

Roubaix

4211 km

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-15 21:35:00

Date(s) :

2026-12-15

Compagnie Nouveau Jour | Texte et mise en scène Aïla Navidi

4 211 km, c’est la distance entre Paris et Téhéran, parcourue par Mina et Fereydoun pour se réfugier en France. Leur fille Yalda, née à Paris, raconte cette vie d’exil, leur combat pour la liberté et l’attente perpétuelle d’un retour.

À travers cette autofiction intime, Aïla Navidi met en lumière le destin de sa propre famille. Yalda navigue entre l’héritage de ses parents et la société française, explorant le sentiment complexe de n’être chez soi nulle part. Grâce à une structure cinématographique fluide, la mise en scène nous fait voyager d’une époque et d’un pays à l’autre en un clin d’œil.

Doublement primée aux Molières et portée par six comédiens remarquables, cette œuvre mêlant poésie et humour mène une réflexion bouleversante sur l’exil, l’identité et la transmission.

Compagnie Nouveau Jour | Texte et mise en scène Aïla Navidi

4 211 km, c’est la distance entre Paris et Téhéran, parcourue par Mina et Fereydoun pour se réfugier en France. Leur fille Yalda, née à Paris, raconte cette vie d’exil, leur combat pour la liberté et l’attente perpétuelle d’un retour.

À travers cette autofiction intime, Aïla Navidi met en lumière le destin de sa propre famille. Yalda navigue entre l’héritage de ses parents et la société française, explorant le sentiment complexe de n’être chez soi nulle part. Grâce à une structure cinématographique fluide, la mise en scène nous fait voyager d’une époque et d’un pays à l’autre en un clin d’œil.

Doublement primée aux Molières et portée par six comédiens remarquables, cette œuvre mêlant poésie et humour mène une réflexion bouleversante sur l’exil, l’identité et la transmission. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Compagnie Nouveau Jour | Written and directed by A%EFla Navidi

4,211 km—that’s the distance between Paris and Tehran, which Mina and Fereydoun traveled to seek refuge in France. Their daughter Yalda, born in Paris, recounts this life in exile, their struggle for freedom, and the perpetual hope of returning home.

Through this intimate work of autofiction, A%EFla Navidi sheds light on her own family’s story. Yalda navigates between her parents’ legacy and French society, exploring the complex feeling of not belonging anywhere. Thanks to a fluid, cinematic structure, the staging takes us on a journey from one era and one country to another in the blink of an eye.

A two-time Molière Award winnerat the Molières and brought to life by six remarkable actors, this work—blending poetry and humor—offers a deeply moving reflection on exile, identity, and the passing down of traditions.

L’événement 4211 km Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme