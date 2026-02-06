43ème Foire Exposition Loudun
43ème Foire Exposition Loudun samedi 19 septembre 2026.
43ème Foire Exposition
Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-19
Pendant toute la foire
Ferme découverte, boulangerie traditionnelle, exposition d’engins agricoles, vente avicole, la botanique (Arbrissel), auberge paysanne, animations, concerts… .
Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 43ème Foire Exposition
L’événement 43ème Foire Exposition Loudun a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais