43ème Foire Exposition Loudun

43ème Foire Exposition

Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-22

Pendant toute la foire

Ferme découverte, boulangerie traditionnelle, exposition d’engins agricoles, vente avicole, la botanique (Arbrissel), auberge paysanne, animations, concerts… .

Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38

English : 43ème Foire Exposition

